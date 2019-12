Chiche Duhalde, otra convocada por el nuevo gobierno

"Estuve reunida con Daniel Arroyo, quien me manifestó su preocupación y su ocupación en ese tema tan dramático. Me pidió que formara parte de esta mesa de Argentina Contra el Hambre, y por supuesto dije que sí", reveló la ex diputada

La ex senadora peronista Hilda "Chiche" Duhalde anunció ayer que formará parte de la mesa Argentina contra el Hambre, y celebró que el presidente electo Alberto Fernández "ponga el acento en la pobreza, porque es un drama inmerecido para los argentinos".