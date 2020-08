Con Macri en Francia, todos al banderazo por la libertad 

Cada tanto, cuando "la libertad está en peligro", hay que salir a la calle a "defender la democracia y las instituciones". Y precisamente este (agosto 2020) sería uno de esos momentos en los que la Patria necesita de todos (menos los "peronchos", que siempre ponen al país al borde de la disolución). Cuando eso sucede, no hay nadie con nombre y apellido que convoque a las "masas macristas" a ganar la calle. La convocatoria es anónima. Por redes. Salvo con la excepción del actor Luis "Beto" Brandoni que ya no protagoniza "La Patagonia rebelde" (pelìcula de 1974, en la que Brandoni interpreta al líder anarcosindicalista Antonio Soto), sino en "Los blancos enardecidos" (filme que no pudo producirse durante el gobierno de Juntos por el Cambio, porque no habìa fondos para el INCAA, ni para la cultura)

Dos típicas vecinas del PRO

María Martha e Inés son vecinas de uno de los barrios paquetes de Buenos Aires, ciudad que ya lleva 16 años y medio gobernada por el PRO. Y se encuentran frente al quiosco de diarios y revistas donde compran Vogue y Hola (versión española, porque la local no es tan paqueta como la europea).

-Hola María Martha....El lunes, ¿te veo en el "banderazo"?

-Si, Inés. Allí estaremos todos....Cristina y el "peroncho bigotudo" (Alberto Fernández) nos quieren a todos encerrados y sin libertades....Ni siquiera dejan libres a nuestras mucamas....¡Es un horror!

-Y quieren quedarse con la Justicia para que Cristina y los peronistas no vayan presos -replica María Martha-...Y aunque no lo diga, Mauricio tuvo que irse a Francia porque quieren llevarlo a la cárcel acusándolo de ladrón...Imaginate...Mauricio ladrón...¡Por favor!..Con la fortuna que tiene....

El canillita, interviene: Disculpen señoras, pero estaba escuchando y coincido en mucho de lo que dicen, pero ojo, que tenga mucha plata no significa que no quiera más...No lo digo por Macri (nombre que utilizan los pobres para referirse a Mauricio)...Pero tal vez alguien del entorno...alguno de los ricachones que puso en el gobierno ....No sé....O ¿ustedes vieron un gordo que deje de morfar?...A veces ni Cormillot les saca el hambre...

El "Mago sin dientes" y billetes con animales en peligro de extinción

Cuando en el 2015, la mayoría blanca liderada por Macri ganó la Presidencia, la provincia de Buenos Aires y mantuvo la capital federal, sintió que estaba en condiciones de encarar una gran revolución cultural, como si Macri fuese la versión capitalista y americana de "Mao Tsé Tung". Pero no fue asì. En la Argentina no hubo cambios culturales. Tampoco el macrismo se ocupó de la cultura. Pero sí hubo cotillón: globos amarillos, algunos temas de Queen, ciertas cumbias y la galera-talismán del "Mago sin dientes",

Además, en su esfuerzo por romper con la historia y la tradición para imponer una "nueva política", Marcos Peña hizo una jugada de la cual se enorgullece: sacar a los próceres de los billetes y, en su lugar, reemplazarlos con animales autóctonos en peligro de extinción e impresos al revés. Quizás anticipando cómo dejarían la economía nacional al final del mandato de Juntos por el Cambio: patas para arriba y con el peso sin valor.

Las dos "grandes ideas" de la oposición

Tras siete meses en la oposición y sin ninguna propuesta superadora del actual oficialismo (lo cual no requeriría mucho esfuerzo), la usina de ideas del PRO generó dos grandes iniciativas: dar un enorme apoyo al acuerdo logrado con los bonistas, pero sin felicitación al Gobierno (porque hizo lo que debía hacer)y el "banderazo" del 17A.

Desde su "exilio" en Francia y a través de sus redes sociales, el líder "cambista" señaló : "¡Finalmente se cerró! Defaultear jamás puede estar bien". Una vez más, Mauricio Macri dando lecciones de moral. Un genio. Peor está endeudar al país para pagar gastos corrientes y dejarle el "muerto" al que sigue, solo por citar alguno de los logros del actual presidente de la Fundación FIFA y ex presidente argentino. Y tras él, otros dirigentes del partido con nombre de pasta dental, salieron a manifestar su beneplácito con el acuerdo con los acreedores, pero más contentos por los tenedores de bonos que por el país. Hasta deben haber llamado a la cúpula de BlackRock y de otros fondos para agradecerles lo bien que apretaron al ministro Guzmán.

La segunda "gran idea" es la convocatoria -obviamente por redes y sin firma responsable- a un gran "banderazo" el 17 A (17 de agosto, está claro), por "Argentina en Libertad sin CFK".

A las "masas" macristas, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no les deja disfrutar del derecho a desplazarse libremente. No soportan que ella no esté presa. Porque si la Justicia no la encarceló es porque esa Justicia es corrupta. Reflexión que se contradice con el enojo de Juntos por el Cambio frente al proyecto de ley de reforma de la justicia promovido por el oficialismo. Si la Justicia es corrupta, ¿no habría que reformarla? Probablemente molesta que en esa comisión no esté Daniel "el Tano" Angelici (ex presidente de boca y dueño de bingos) o Pepín Rodríguez Simón (abogado amigo de Macri y Lilita Carrió), ambos juristas de gran peso e influencia.

Además, los simpatizantes de Juntos por el Cambio no se enteraron que la pandemia de coronavirus obliga (con mayor o menor acierto) a las medidas de aislamiento aplicadas en todo el mundo, incluida la Argentina (a que ellos volvieron a poner en el mundo, ¿lo recuerdan?).

O lo que es peor aún, no tomaron nota de que Macri perdió las elecciones de diciembre del año pasado y las ganaron los dos Fernández, Alberto y Cristina, en elecciones legales y que, como corresponde, hay que esperar a los próximos comicios (2021 y 2023) para hacer los cambios que la ciudadanía desee, pero sufragando.

"Peronchos" buenos, domesticados

Es que para mucha gente del PRO, la libertad y la democracia solo son posibles sin "peronchos", pero como decirlo en público no queda bien, se enfocan en CFK. Y para demostrar que no todos los peronchos son malos y que hay buenos (domesticados), pusieron en la fórmula presidencial de las últimas elecciones al ex senador y ex peronista Miguel Angel Pichetto, como vice de Mauricio. Claro está que perdieron la elección, pero a un "peroncho" dócil se lo recompensa aún en la derrota y ahora Miguel Ángel (ya no se usa más su apellido porque ahora es PRO) está a cargo de la Auditoría General de la Nación, con un muy buen sueldo que pagarán los contribuyentes (K, anti K, de izquierda y de centro)

Convocatoria pobre de consignas

Las consignas de la convocatoria a la marcha difundidas por las redes sociales mediante un video, demuestran falta de profesionalismo "gorila" solo explicable por la escasez de fondos pùblicos para pagar a publicistas, trolls e influencers. Por ello, conviene repasar las consignas del video viral (el macrismo es viral) y marcar algunos puntos que sus creadores anónimos no tuvieron en cuenta.

- "Que la salida no sea Ezeiza", un gran eslogan, salvo por un detalle: no le avisaron a Mauricio (Macri) que no se vaya a Francia en medio de la pandemia. Y no argumenten que se fue en vuelo privado por San Fernando, NO. Se fue por la plebeya estación aérea de Ezeiza, a bordo de un avión de Airfrance y en clase Ejecutiva.

- En otro de los chats del video que convoca al "banderazo", se ve a una niña con una remera a rayas (probablemente de GAP o Awada) con la leyenda "no quiero sentirme presa" Podrían avisarle que en la medida que se vaya superando el aislamiento social podrá dejar de sentirse presa y solo contentarse con usar sus dispositivos (Iphone, tablet, compu) y con deambular por Nordelta y las calles de otros barrios de clase media alta y alta, mientras otras niñas de su edad, menos favorecidas, deberán seguir teniendo cuidado de salir a la calle en barrios más humildes, donde la inseguridad y la pobreza seguirán después de la cuarentena.

-"Este no es el país que soñé para mis nietos". A la abuelita habría que avisarle que hace muchos años que la Argentina no es un país "soñado" y que durante los 4 años de Macri, millones de argentinos sufrieron de pesadillas despiertos y todos los días.

-En el video, la imagen de un niño pequeño (nada más tierno) se asocia a un cartel con la leyenda: "Mis papás no quieren irse del país". Sería interesante que el autor de esta pieza audiovisual le consiga a ese chico el WhatsApp de Antonia (Macri). Seguro que cuando Antonia le mande fotos de Parìs y la Costa Azul, se dará cuenta que muchas veces es bueno que tus papás de vayan del país y te lleven con ellos (sobre todo si tienen la fortuna del líder del PRO)

- "Dejarlos en el poder es regalar el futuro", reza en otro chat del envío viral macrista, junto a la imagen de un anciano con un barbijo que no deja ver su cara. ¿Podrìa ser que este tierno abuelito esté incitando a un golpe de Estado? ¿Actuará algún fiscal de la Ciudad y la Policía de la Ciudad para encontrar al viejo golpista y a los autores de este video como lo hacían cuando amenazaban a Macri? . Seguramente, el dulce viejito estaba hablando se sacar del poder a los dueños malvados de algún geriátrico.

- Como cierre de esa pieza audiovisual del PRO, se ofrece un collage, con hastag 17A, la imagen de Lilita Carriò opuesta a la comisión asesora de la reforma judicial propuesta por el oficialismo, un cartel con la leyenda. "Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo" enfrentado a un noticia en la que se destaca que "Cristina Kirchner controla todas las comisiones donde se debate la reforma judicial". Queda claro, una vez más, que para el macrismo y sus simpatizantes, el problema es Cristina. No pueden entender cómo ella y Alberto ganaron las elecciones.

Aunque no les guste, la respuesta es sencilla: En el 2015 el macrismo ganó las elecciones por el mismo motivo que el peronismo triunfó en 2019. Es la decisión de la mayoría. Así funciona la democracia. Es para todos y todas, para todes. El que saca más votos, gana. Y no siempre gana el propio.

Para finalizar, el video termina con una frase del General San Martín: "Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla". Otra vez al borde del delito. Cuidado. Piensen que si Cristina y Alberto fueran macristas, los creadores de esta pieza publicitaria estarían detenidos y el operativo de allanamiento de sus domicilios habría sido difundido por medios y redes.

El 17 A salgan a la calle en libertad, pero cuidando la distancia social y usando barbijo reforzado, no sea cosa que debido a la edad promedio de los votantes de Macri -que los ubica como personas en alto riesgo de contraer COVID-19-, el año próximo muchos de los manifestantes no estén para sufragar por el partido de nombre de pasta dental (Pensándolo bien, ¿el video habrá sido obra de "La Cámpora"?).