Conflicto en las universidades: harán tomas en ocho facultades de la UBA

A esas protestas se sumará el paro convocado para el jueves por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Los estudiantes de Derecho realizarán este martes una nueva toma por 24 horas y cortarán la avenida Figueroa Alcorta para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18:30. Una hora y media más tarde volverán reunirse en asamblea para discutir si continúa o se levanta la medida dispuesta.

Por su parte, los alumnos de Medicina cortarán ese día, a las 18, la avenida Córdoba y la esquina con Junín. Y los de Ciencias Exactas y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) harán una medida conjunta en Ciudad Universitaria, donde planean cortar la avenida Cantilo.

En Sociales se votó tomar la facultad hasta el jueves, mientras que este martes y el miércoles harán un “semaforazo” desde las 17, en inmediaciones de la sede de la calle Santiago del Estero. A su vez, Psicología y Filosofía y Letras estarán tomadas por los alumnos hasta el viernes. En ambos casos, los estudiantes de estas facultades se sumarán a los cortes de calle y movilización hacia Plaza de Mayo el miércoles a las 18.

Incidentes en la Universidad de Quilmes

Estudiantes y docentes de esa casa de estudios denunciaron que infiltrados tiraron gas pimienta dentro del recinto donde se llevaba a cabo una asamblea. Al parecer, un grupo de personas vinculado a una organización libertaria y que forma parte de la comunidad educativa, pero no participaba de la asamblea, lanzó el gas pimienta y abandonó el lugar.

La situación obligó a evacuar el recinto y suspender momentáneamente la asamblea, de la que participaban estudiantes y docentes. El grupo, según algunos testimonios, estaba en contra de la toma que se realiza en esa casa de estudios. "Estos son los muñecos libertarios que se apersonaron en la Universidad de Quilmes a tirar gas pimienta en una asamblea que se estaba desarrollando de manera totalmente pacifica. Conozcan bien sus caras", señaló una usuaria de Twitter.

Estos son los muñecos libertarios que se apersonaron en la Universidad de Quilmes a tirar gas pimienta en una asamblea que se estaba desarrollando de manera totalmente pacifica. Conozcan bien sus caras. pic.twitter.com/jLhVgZQOmL — Aye (3am edition) (@_venusandmars) October 14, 2024

Por su parte, los libertarios dijeron haberse manifestado de forma pacífica contra la toma de la universidad y, sin embargo, fueron atacados. "Mi idea era bajar a la asamblea para demostrar que estaba en contra de la toma. Quise hablar y no me dejaron. Nadie pudo tener la palabra porque se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a pegar”, contó Héctor Garcete, uno de los estudiantes agredidos.

"Intenté calmar las cosas y decir que no somos violentos, pero nos empezaron a decir un montón de cosas. Había personas que no eran alumnos, quienes nos atacaron primero”, siguió y desmintió las versiones: “Nosotros no tiramos gas pimienta jamás. No tenemos nada encima. Al menos yo no vi que ninguno lo haya hecho”