Córdoba: el escrutinio definitivo confirma a Llaryora como gobernador

Los miembros del tribunal electoral, Marta Elena Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar, encabezaron una reunión con la prensa en el edificio del Palacio de Justicia para dar a conocer los resultados, y detallaron que intendente peronista capitalino Martín Llaryora resultó electo gobernador de Córdoba con 870.935 votos (45,19%), por lo tanto será quien reemplace al gobernador saliente Juan Schiaretti, del mismo espacio político.

El senador nacional y líder del Frente Cívico, Luis Juez, alcanzó 806.541 sufragios (41,85%).

Con respecto a la categoría de legisladores por distrito único (44 parlamentarios), se impuso JxC con 712.063 votos, en tanto HUxC obtuvo 710.281.

En cuanto a miembros para el Tribunal de Cuentas, JxC alcanzó 709.249 sufragios y el oficialismo de HUxC, 704.682.

En tercer lugar se ubicó Encuentro Vecinal Córdoba (60.818); luego La Libertad Avanza (50.218 votos); Frente de Izquierda-Unidad (47.086); Creo en Córdoba de Todos (43.186); Partido Popular (15.857); Partido Humanista (10.174); Frente Liberal Demócrata Desarrollista (10.123); Movimiento al Socialismo (7.286) y Unión Popular Federal (4.648).

Mientras que la participación del electorado fue del 68,20% (2.081.193 de 3.051.544 habilitados por el padrón).

El 25 de junio pasado, cuando se había escrutado provisoriamente el 94,90% de los votos y con diferencia de 3 puntos, Llaryora se había autoproclamado ganador, sin embargo Juez no admitió la derrota hasta hoy, debido a que había planteado irregularidades en funcionamiento del sistema que se había contratado para el escrutinio y decidió esperar el resultado del conteo definitivo.

Luis Juez en el Senado.jpg Luis Juez saludo al gobernador electo de Córdoba.

La palabra de Luis Juez tras los resultados finales

En declaraciones formuladas hoy a los medios locales Juez le deseó "éxito" a Llaryora, al destacar que "si a él le va bien le va a ir bien a los cordobeses. Que Dios lo acompañe y lo ilumine", dijo y pidió que "no se olvide de los jubilados, de los docentes, de la inseguridad".

Asimismo, le recordó que "también hay otra agenda que la gente votó. Hay casi 800.000 votos de cordobeses que piden al gobierno que tengan otra agenda y desearle todo el éxito que un gobernante se merece".

Llaryora, por su parte, también hizo declaraciones para "saludar y agradecer a todos los cordobeses, a los que me votaron y a los que no me votaron y prometerles que vamos a trabajar para todos los cordobeses".

El domingo de las elecciones "todos sabíamos que habíamos ganado y hoy saben quiénes dijimos la verdad", sostuvo el gobernador electo y añadió que los resultados oficiales y finales que se dieron a conocer hoy "es la confirmación de lo que ya sabíamos nosotros y todos los cordobeses".

La jornada electoral de hace 10 días tuvo la particularidad de que cerró pasada la medianoche sin tener un claro ganador de la elección, ya que ante un ajustado resultado el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, no reconocía la derrota, mientras que en la madrugada el actual intendente capitalino, Martín Llaryora, comenzó a celebrar al adjudicarse el triunfo, que finalmente obtuvo.