Corrientes: denuncian "agresión a la soberanía argentina" de la Marina de Paraguay

También anunció que se realizará la denuncia formal y que se comunicó con el presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y dijo que aseguraron que “tomarán cartas en el asunto”.

El mandatario correntino brindó detalles del hecho en conferencia de prensa, donde además se expuso el video del operativo que protagonizó la Armada paraguaya, que, sostuvo, “nos preocupa porque pone riesgo en la navegabilidad del río Paraná”.

Ante el incidente de pescadores correntinos con fuerzas armadas de #Paraguay en aguas fronterizas en zona de Punta Ñaró, frente a #Ituzaingó, presentamos formalmente nuestra denuncia ante el Gobierno nacional para que @CancilleriaARG interceda en pos de garantizar los derechos…

Mencionó la situación de intimidación, por parte de los militares que portaban armas, a los pescadores de Ituzaingó que se encontraban a bordo de una lancha, el decomiso de su equipamiento y amenazas de detención.

"No podemos permitir que parte de la Armada paraguaya amedrente de semejante forma a las embarcaciones argentinas. No es la primera vez, teníamos denuncias, pero ahora estamos viendo imágenes que nos preocupan mucho y no queremos permanecer callados ante estos incidentes”, expresó.

Tras brindar detalles del incidente y presentar el registro fílmico, Valdés, precisó que se comunicó con el presidente Fernández, el canciller Cafiero y el ministro Aníbal Fernández, quienes “se comprometieron a tomar cartas en el asunto”.

649b2947e9ff71580739f3a2.jpg El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se expresó públicamente.

Se refirió a la petición al Gobierno nacional: la “presencia permanente y estable de la Prefectura Naval Argentina, en toda la zona jurisdiccional del río Paraná desde Punta Aguirre, hasta finalización de Isla Apipé Grande”.

También expresó la necesidad de hacer “una manifestación pública de lo que está ocurriendo en una zona de frontera, en aguas argentinas, en inmediaciones de la isla Apipé Grande e isla Apipé Chico y la isla San Martín en zona de Punta Ñaró”, detalló respecto de la zona en cuestión.

El gobernador, flanqueado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y Pedro Cassani, sostuvo que ”recibimos información de una zona de aguas juriisdiccionales argentinas, donde pescadores correntinos fueron abordados por fuerzas militares del Paraguay, les fue decomisado, su equipamiento en costa argentina, con pedido de autorización de navegabilidad del río Paraná, bajo apercibimiento de llevar detenidos a los ciudadanos argentinos”.

"Tiene que haber un aprovechamiento común entre los hermanos paraguayos y los argentinos, con una libre y armoniosa convivencia, somos pacíficos, no podemos permitir que se amedrente de esta forma a las embarcaciones argentinas”, manifestó Valdés.

Anticipó que “está formalizando la denuncia ante Prefectura Naval Argentina y, además, pedimos presencia permanente de Prefectura para brindar protección y seguridad los tripulantes de embarcaciones deportivas argentinas y que se garanticen los derechos establecidos en los tratados internacionales”.

