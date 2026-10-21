El dictamen describe un presunto acuerdo entre 15 droguerías para repartirse las compras de medicamentos realizadas por el Estado. Según los fiscales, el mecanismo habría funcionado mediante “compulsas reducidas”, procedimientos en los que la Andis seleccionaba a las empresas invitadas a cotizar, en lugar de recurrir a licitaciones abiertas. Esa modalidad habría permitido aplicar precios considerablemente superiores a los ofrecidos en otros procesos de compra.

Los representantes del Ministerio Público afirmaron que detectaron aumentos superiores al 1.000% entre los valores presentados en compulsas generales y los registrados en procedimientos reducidos o especiales. Como ejemplo, citaron el medicamento Macitentan de 10 miligramos: Ultra Pharma S.A. lo cotizó a $464.508 en abril de 2025, mientras que Génesis S.A. presentó una oferta de $2.145.363,20 por el mismo producto durante ese mes y otra de $4.709.161,38 en una compulsa reducida realizada en mayo.

Génesis S.A. ocupa un lugar relevante en la hipótesis de los investigadores, que la describieron como una presunta empresa fachada de Suizo Argentina. En un chat incorporado al expediente, un empleado de la droguería habría utilizado el término “chinchullito” para referirse a esa firma, un intercambio que los fiscales consideraron relevante para reconstruir la relación entre ambas compañías.

Las compras de medicamentos, prótesis, sillas de ruedas y otros insumos de la Andis forman parte de la investigación por presuntas irregularidades.

La acusación sostiene que el supuesto esquema no se limitaba a la fijación de precios, sino que también incluía la capacidad de influir sobre las decisiones administrativas de la agencia. De acuerdo con el dictamen, las empresas que no se ajustaban a las condiciones del circuito habrían quedado expuestas a demoras o exclusiones en los pagos, mientras que los funcionarios involucrados recibían presuntos retornos.

La causa también busca establecer cómo se distribuían las responsabilidades entre los empresarios y los integrantes de la estructura estatal. El pedido de 43 indagatorias apunta a avanzar sobre los distintos participantes del mecanismo denunciado, incluidos los directivos de Suizo Argentina y otros empresarios vinculados a las compras de medicamentos.

La nueva presentación fiscal amplía así el foco de la investigación, que inicialmente tomó impulso a partir de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Ahora, los investigadores ponen el acento en el funcionamiento de las contrataciones, las diferencias de precios y el presunto control ejercido por las proveedoras sobre las decisiones de la Andis. Las responsabilidades penales deberán determinarse en el avance del proceso judicial.