Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a patadas" a los socialistas

El Presidente defendió la conquista de América, cuestionó la política migratoria española y respaldó a los dirigentes de derecha Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso.

Milei también confirmó su respaldo a dirigentes de la derecha española. “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, expresó. Según explicó, su visita busca apoyar a quienes considera capaces de generar mayor bienestar para los españoles.

El mandatario argentino no tiene previsto reunirse con Sánchez ni con integrantes del Gobierno español durante esta visita, la séptima que realiza al país europeo. Sin embargo, Ayuso confirmó un encuentro con Milei para este miércoles a las 17.

Las otras declaraciones de Milei en Madrid

Durante su exposición, Milei defendió la conquista de América, a la que definió como una “hazaña civilizatoria”, y destacó el papel de España en la expansión de la cultura occidental y el cristianismo en el continente americano.

“Desde mi lugar como presidente argentino pondero a la nación española porque es la que trajo la civilización occidental a América”, afirmó. Sus palabras se sumaron a sus críticas contra la izquierda y a su llamado a respaldar a las fuerzas de derecha en las próximas elecciones españolas.

El Presidente también cuestionó las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez y sostuvo que parte de la inmigración genera más gastos fiscales que ingresos. En ese marco, advirtió sobre lo que considera una amenaza para la cultura occidental y criticó las medidas impulsadas por la administración española.

En el plano económico, atribuyó la suba del riesgo país argentino al contexto internacional y al historial de incumplimientos de deuda. Recordó que el indicador había llegado a los 3.000 puntos cuando ganó las elecciones y aseguró que su Gobierno consiguió reducirlo hasta los 400, aunque reconoció que volvió a subir en medio de un escenario internacional más complejo.

El índice cerró el martes en 672 puntos. Milei sostuvo que la Argentina está entre los países con equilibrio fiscal y pronosticó que, si se estabiliza el contexto externo y los argentinos ratifican el rumbo económico, el país podría experimentar un crecimiento sin precedentes.

Por último, al ser consultado sobre su posible participación en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para principios de noviembre en Madrid, señaló que estaba evaluando la posibilidad junto al canciller Pablo Quirno. Sobre la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió que no le correspondía decidir quién debía asistir y remató: “Soy liberal, no soy un autoritario como Pedrito”.