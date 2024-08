"Corrupción, violencia de género e infidelidad"/ Por Candelaria de la Sota

“ Corrupción en los seguros; violencia de género, asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del ex presidente; silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado; todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos”, posteó el presidente exactamente a las 8.20 de la mañana, cuando estaba llegando a la Casa de Gobierno.

Así, Milei resumió lo que piensa de escándalo desatado en torno al ex presidente Alberto Fernández, quien primero fue acusado de corrupción por los seguros y luego fue acusado por su ex pareja de ser un golpeador, un maltratador, un consumidor de bebidas alcohólicas y marihuana, y de haberla inducido a realizarse un aborto y a sufrir ella misma una adicción al alcohol.

Un poco de oxígeno

Este tema -al que no le falta ningún ingrediente para ser el tema principal en todos los medios del país- le ha dado un poco de oxígeno al Gobierno en momentos económicos de incertidumbre, en los que desde el Ministerio de Economía intentan conseguir los fondos para hacer frente a los vencimientos de deuda de los próximos meses al mismo tiempo que buscan recomponer -infructuosamente por ahora- las reservas.

Claro que esperan que el dato que se conocerá este miércoles sobre la inflación lleve un poco de alivio ya que se ilusionan con que dará por debajo del 4% y eso les permitirá levantar la bandera del triunfo en materia de lucha contra el aumento de precios. Pero eso por estos días cuando la recuperación de la actividad económica aún no parece haber despertado del todo, no parece suficiente.

Tal vez por eso, el presidente Milei se dedicó a elaborar un mensaje en redes sociales con el que se metió en un tema que muchos pensaban que no tocaría: el escándalo por la denuncia de violencia de género por el cual la ex primera dama denunció al ex presidente Fernández, su impacto en el mundo del espectáculo y la vinculación de esta causa con las denuncias de corrupción por los seguros en el Estado que está en manos del juez Julián Ercolini.

“Ordenando los hechos. 1) Corrupción: el ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros”, señala Milei en su resumen cronológico de los hechos. Comete un error el presidente: el escándalo de los seguros fue denunciado por Osvaldo Giordano hoy ex titular del ANSES quien reveló la trama que giraba en torno a los seguros que manejaba Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.

“Violencia de género: de la investigación de corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer, Fabiola Yáñez. Esto no quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo”, asegura Milei.

Pero el presidente se anima a ir más allá aún y opina hasta de la situación de la ex pareja presidencial. “Infidelidad: si es una pareja abierta nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos. Si la pareja no es abierta, implica una traición a la pareja pero sigue en el ámbito de lo privado”, señala Milei.

Por último, el primer mandatario se refirió al manejo de los fondos públicos. “Contrataciones esperas con fondos públicos. Si lo relacionado con el punto 3 (infidelidad), la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, eso constituye prostitución. El problema radica en que las acciones de AF estarían siendo pagados por los impuestos pagados por los argentinos”, resumió.

Embed ORDENANDO LOS HECHOS

1. CORRUPCIÓN

El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros;

2. VIOLENCIA DE GÉNERO

De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género

2.1. El caso involucra al… — Javier Milei (@JMilei) August 13, 2024

Se refería a las versiones que señalaban que Tamara Petinatto (quien salió en un video hablando en modo romántico y declarando su amor a Alberto Fernández en la Casa Rosada) habría sido contratada por el Ministerio de Economía para promover los Precios Cuidados a cambio del pago de 4.500 dólares.

Lo cierto es que el tema domina toda la escena, y aunque los ministros que participaron de la reunión de Gabinete no hayan hecho ninguna mención al tema y el vocero presidencial sólo haya apoyado a título personal las apreciaciones del presidente, el escándalo por violencia de género que involucra al ex presidente Alberto Fernández sobrevoló el encuentro de funcionarios que se realizó hoy en la Casa Rosada. Y se instaló en los despachos, donde muchos siguieron de cerca la ampliación de la declaración de Fabiola Yáñez desde Madrid, donde durante 4 horas acusó a su ex pareja y ex presidente de haberla inducido a consumir alcohol, de haberla golpeado y hasta de haberla enviado a un centro de salud mental donde la medicaron. Todo un escándalo que ha copado toda la escena. Incluso las redes sociales de Milei.