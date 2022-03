Crisis en el Frente de Todos: actos separados por el Día de la Memoria

Así, ambos sectores del Frente de Todos dejaron en evidencia la profunda crisis interna que atraviesa la coalición gobernante, lo que ha provocado un silencio y una distancia que parecen insalvables entre el presidente y la vicepresidenta.

“El Día de la Memoria es cuando más unidos estamos, porque tenemos una sola consigna que es verdad y justicia”, dijo el presidente durante el acto que realizó en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo.

Y agregó: “Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día y allí no hay diferencias. Algunos son más progresistas, más peronistas, de otro color, pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, asesinó, condenó al exilio y postergó a la Argentina como nunca un gobierno la había postergado”.

Lo escuchaban entre el público en ese auditorio cerrado el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Educación, Daniel Filmus; la ministra de Salud, Carla Vizotti, y el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur.

Durante su discurso, el jefe de Estado también reivindicó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes definió como las únicas capaces de enfrentar “lo peor que ocurrió en la Argentina”, en referencia a la última dictadura militar. A su lado estaba Taty Almeida.

El discurso moderado de Alberto Fernández contrastó con las palabras que Máximo Kirchner pronunció durante la multitudinaria marcha que organizó La Cámpora, que arrancó temprano en Libertador y General Paz, recorrió 13 kilómetros y finalizó en la Plaza de Mayo.

“Siempre dimos las peleas que dimos. No solo durante el macrismo sino también antes. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad que había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy”, dijo el diputado Kirchner ante una entrevista hecha por militantes de La Cámpora, que organizó su propia transmisión televisiva de la marcha.

Y subrayó: “se han dedicado a criticarnos nuestras posturas frente al Fondo Monetario. Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente”.

Así, con frases que parecían dirigidas hacia al presidente, Máximo Kirchner transitó los 13 kilómetros que recorrió acompañado de los militantes de La Cámpora sonriendo, pero no habló en el escenario montado frente a la Casa Rosada.

Sólo referentes de los distintos grupos de Derechos Humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hablaron para conmemorar el Día de la Memoria. Un 24 de marzo en el que las diferencias que sacuden a la coalición gobernante quedaron bien en claro.