Cristian Ritondo recorrió la ciudad de Alberti

Ritondo aprovecho la visita para dialogar con empresarios agropecuarios de la ciudad, a quienes les reiteró su apoyo, señalando que el campo es el motor estratégico del desarrollo nacional en la creación de valor y de trabajo de calidad.

“Me siento muy agradecido por estas expresiones de apoyo que nos sirven, no solo en lo personal, sino también a nivel del conjunto, tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos que cada dirigente que camina y suma es un aporte inmejorable para recuperar la Provincia y la Nación en 2023, generando una nueva esperanza que nos saque del abandono, el desorden y el desgobierno en que nos ha hundido el kirchnerismo”, señaló el exsecretario de Seguridad bonaerense.

“Somos una Provincia potente que está desgobernada y que posee todas las capacidades naturales y humanas para colaborar en el despegue del país -agregó-. Por su historia, su identidad inconfundible y su peso económico específico nuestra querida Provincia volverá a ser el orgullo de los argentinos”, concluyó.

Por su parte, el diputado provincial Alex Campbell -que acompañó a Cristian Ritondo- sostuvo “La Provincia tiene una potencialidad enorme que hoy está anulada por la mala gestión del Gobernador Kicillof y del kirchnerismo que es experto en desaprovechar oportunidades. Sin embargo, en cada recorrido que realizamos junto a Cristian, nos encontramos con un montón de gente que no se resigna, que no baja los brazos, y que nos pide que no aflojemos”

Participantes del plenario

Concurrieron al plenario de la Cuarta Sección Electoral: Inés Marelli y Sergio Stachiotti (Alberti), José Ferro (Chivilcoy), Daniela Monzón Fernando Neri, Paola Alsina y Delfina Méndez (Bragado), Aldo Paoletti (Lincoln), Silvio Fernández y Pedro Barrios (“Unidos por Casares”, Carlos Casares), Marcelo Seal, Alejandro Cieri, Agustín Sarkovich y Sergio Dopazo (Chacabuco), Gustavo De Vivo y Nicolas Sonzini Astudillo (Leandro N. Alem), Hugo Cuerda (Trenque Lauquen), Santiago Ranciari (Pehuajó), Marina Justo (General Villegas).

Ritondo estuvo acompañado por el intendente de Villegas Eduardo Campana, el diputado nacional Pablo Torello y los diputados provinciales Alex Campbell y Anastasia Ramos. Cabe consignar que la organización de la reunión política corrió por cuenta del referente de Junín Pablo Kenny.