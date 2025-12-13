Cristina Kirchner apeló a un "tomate peronista" para criticar el rumbo del desarrollo argentino

El material, según explicó, le fue enviado por un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

El eje del relato es la historia de una variedad de tomate criollo bautizada “Juan Domingo Perón”, desarrollada y documentada por Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de esa casa de estudios.

Lejos de limitarse a una curiosidad botánica, Cristina Kirchner utilizó el caso como una metáfora para cuestionar las políticas de desarrollo en la Argentina. En su publicación, sostuvo que se trata de “un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera”, en una crítica directa a decisiones que, según su mirada, impiden capitalizar el conocimiento y la innovación locales.

Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee.



La referencia al tomate criollo funcionó así como disparador de un mensaje más amplio, en el que la exmandataria volvió a insistir sobre la necesidad de una estrategia nacional que articule ciencia, producción y Estado, y advirtió que no se trata de un fenómeno nuevo: “Nada nuevo bajo el sol”, remarcó.

El posteo incluyó además un detalle personal. Cristina contó que, junto con la historia, recibió un ejemplar de la planta del “tomate peronista”, que decidió plantar en uno de los balcones de su domicilio de San José 1111. “Lo puse junto a mis azaleas, santas ritas y no me olvides”, escribió.

La publicación tuvo una rápida repercusión en redes sociales, con apoyos, críticas e ironías.