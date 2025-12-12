Cristina Kirchner criticó el dato de inflación y recordó el "IPC Congreso 2015"

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, comenzó su posteo publicado en la red social X, en el que enumeró una serie de medidas del actual gobierno y puso en duda la sostenibilidad del rumbo económico.

La exmandataria sostuvo que la baja en el índice se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, y mencionó también un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más”, “la ayuda de Trump” y al ministro Luis “Toto” Caputo “tomando más deuda en dólares”.

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó la ex mandataria, quien desde hace varios meses no realizaba publicaciones políticas extensas en sus redes.

Además, comparó el dato de inflación actual con el que se registraba en noviembre de 2015, durante el final de su tercer mandato presidencial: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

La publicación también incluye una crítica a dirigentes de la oposición de aquel entonces, acompañada por una foto a la que alude irónicamente: “Los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”.__IP__

La exvicepresidenta reivindicó logros de su gestión, como “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital, entre otros. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, concluyó.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Informe de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre. En un contexto de dólar intervenido, recesión, apertura importadora -y salarios planchados, los precios se recalentaron y la inflación de noviembre registró un pico de 2,5 por ciento. Acumula un 27,9% en lo que va de 2025.

De a cuerdo al organismo estadístico, la división con mayor alza mensual en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4% de suba. En tanto, la de menor incremento fue Prendas de vestir y calzado con 0,5%. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.