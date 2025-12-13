Hito exportador: salió el primer embarque de trigo argentino rumbo a China

El embarque marca un hecho inédito para la agroindustria: es la primera exportación a granel de trigo argentino orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino.

El cargamento, de alrededor de 65.000 toneladas métricas, comenzó a ser cargado en la terminal portuaria que COFCO International opera en Timbúes, en el Gran Rosario, y continuará su operatoria en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, antes de partir rumbo a Asia.

El envío de la exportación de trigo a China

El buque MV Shandong Fu Yi descenderá por el río Paraná para completar su carga en aguas bonaerenses, combinando infraestructura fluvial y marítima. Esta logística integrada vuelve a poner en primer plano la capacidad del sistema portuario argentino para abastecer mercados lejanos con grandes volúmenes y cumplir con exigentes estándares internacionales de calidad y trazabilidad.

La concreción del envío fue seguida de cerca por el Gobierno nacional, que considera la apertura del mercado chino como un avance estratégico en la agenda exportadora.

Desde el entorno del presidente Javier Milei destacaron la operación como parte del objetivo oficial de ampliar mercados, diversificar destinos y fortalecer el ingreso de divisas en un contexto de fuerte necesidad de dólares para la economía argentina.

El inicio de la carga contó además con un fuerte respaldo institucional. Estuvieron presentes el embajador de la República Popular China en la Argentina, Wei Wang; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, José Puccini; y el intendente de Timbúes, Antonio Fiorenza, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales vinculadas a la región portuaria.

Cómo se hace la operación y quién está a cargo

La operación está a cargo de COFCO International, uno de los principales actores del comercio global de granos. La compañía, que emplea a más de 1.400 personas en la Argentina, opera silos, plantas de procesamiento y terminales portuarias desde donde origina, procesa y embarca soja, maíz, trigo y productos derivados tanto para el mercado interno como para el exterior.

Directivos de la firma, junto con una delegación de clientes chinos, participaron del inicio del embarque, en una señal del interés del mercado asiático por consolidar el vínculo comercial con el trigo argentino.

Para el sector triguero, la apertura de China representa una oportunidad de expansión relevante. En un escenario internacional competitivo y con mercados tradicionales ya consolidados, sumar un destino de este peso permite reducir la dependencia de compradores históricos y mejorar el posicionamiento del cereal argentino en el comercio global.

Con este primer embarque, la Argentina inaugura un nuevo flujo comercial con China, fortalece su perfil exportador y da una señal concreta de su capacidad para integrarse a cadenas de abastecimiento de escala mundial, en un rubro clave para la generación de divisas y el desarrollo del entramado agroindustrial.