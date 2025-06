Cristina Kirchner, condenada: qué dice el fallo de la Corte Suprema

La resolución, firmada por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, se limitó a invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, declarando “inadmisible” el recurso sin pronunciarse sobre el fondo. Con ello, quedó agotada la vía interna y se habilita únicamente la instancia internacional.

En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), y de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

Por su parte, ese día también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

cristina-kirchner.jpg Cristina fue recibida por cientos de militantes que se encuentran desde temprano en la sede del PJ para manifestar su respaldo.

La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita, como había pedido la Fiscalía.

“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

Fundamentos principales

• Defensa insuficiente: La Corte consideró que la presentación no cumplió con los requisitos de fundamentación autónoma previstos por la ley 48.

• Sin agravio federal: El voto mayoritario sostuvo que los planteos no acreditaron gravedad institucional ni afectación concreta a garantías constitucionales.

• Validez del proceso: Ratificó la actuación del Tribunal Oral Federal N.º 2 y de la Cámara de Casación al descartar supuestas violaciones al principio acusatorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Efectos inmediatos

• Condena firme: Fernández de Kirchner quedó con sentencia definitiva y, de acuerdo con el fallo original, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

• Ejecución de la pena: El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá iniciar el trámite de ejecución. La defensa anticipó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reacciones y contexto

• La decisión llega en medio de una fuerte tensión política. Dirigentes del peronismo calificaron la medida de “proscripción”, mientras que el oficialismo libertario celebró el dictamen como “histórico”. Fuentes judiciales señalaron que el expediente se resolvió tras varias semanas de análisis interno y el circuito de firmas digitales iniciado esta tarde.