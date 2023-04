El acto que se realizará en medio de la interna del Frente de Todos por definir las postulaciones, comenzará a las 10. Por el momento, no está confirmada la presencia de la vicepresidente, pero sí se dio a conocer que serán de la partida dirigentes como el senador Mariano Recalde; el vicepresidente segundo del PJ de la Ciudad, Jorge Meneses; el secretario general del sindicato de docentes universitarios FEDUN, Daniel Ricci; y distintos diputados nacionales por la Ciudad y legisladores porteños, entre otros.

La Cámpora (1).jpg La Cámpora organizará este sábado un acto para pedir que Cristina Kirchner sea candidata en 2023.

El lema de la convocatoria con la que el kirchnerismo se reunirá en Ferro es "La Ciudad con Cristina" y llega en tiempos en los que los dirigentes alineados con el Instituto Patria vienen pidiendo en público y en privado que la ex Presidenta revea su postura de que no será candidata. En ese marco, por ejemplo, un grupo de sindicalistas K se reunió la semana pasada con Cristina Kirchner para solicitarle que se postule, ante lo cual ella no dio definiciones, pero sí les comentó que no se quedará "cuidando a los nietos".

El plenario de La Cámpora, agrupación que viene de organizar una marcha a Tribunales en apoyo a la ex Presidenta, podría funcionar como antesala a lo que se daría el próximo 25 de mayo, fecha en la que el kirchnerismo tendría pensado realizar un gran acto en el que se espera que la vicepresidenta defina si se postulará o bendecirá a un candidato.

Desde Provincia también quieren que Cristina se presente

La titular del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, se alineó con los dichos de la semana pasada de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y señaló este lunes que "no hay otro dirigente además de Cristina Fernández de Kirchner que pueda ordenar las distintas expresiones del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año".

"Es difícil imaginar una ingeniería electoral en la situación que tenemos en el FdT. Hoy tenemos un Presidente insistiendo con su candidatura y entendemos que tiene que haber otra propuesta: nuestro deseo sería que Cristina fuera candidata. Pero, si no es así, habrá que ver el espacio para discutir algo distinto", sostuvo.

En declaraciones a AM750, García agregó: "Ella hace lo que dice, pero cuando tenemos que barajar otros candidatos o propuestas no son tan importantes los nombres, sino la discusión de hacia dónde vamos". Y destacó que "todo esto hay que discutir y después ver quién mejor representa los intereses en los que nos pongamos de acuerdo".

En cuanto al clima político general, la legisladora dijo que "observa una crisis de representación profunda" y expresó que en el mapa del peronismo no ve a nadie, salvo la vicepresidenta, que pueda ordenar las distintas expresiones del FdT. "Si ella (por Cristina Kirchner) no es la candidata me la imagino conduciendo todo este proceso electoral", cerró.