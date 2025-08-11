Elecciones 2025: los referentes de La Libertad Avanza definen la campaña en la Provincia

Para eso, la titular de LLA y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el armador bonaerense Sebastián Pareja, en un encuentro que se extendió por casi dos horas. El asesor se presentó escoltado por su segunda, Macarena Alifraco, y por Vicente Fernández Moujan, de la consultora Move.

El asesor presidencial Santiago Caputo, centro de la atención en la Asamblea Legislativa. El asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en la reunión de este lunes en Casa Rosada.

En la distribución de roles, Caputo se encarga de la planificación de la estrategia y Pareja, en calidad de jefe de campaña, de instrumentarla en la Provincia. En el primer piso de planta alta de Casa Rosada los lunes funciona una especie de encuentro reducido, con los principales actores partidarios, que toman deciciones vinculadas con el diseño electoral.

Los miércoles de cada semana, a su vez, se incorporan al encuentro los equipos de trabajo de ambas partes, ante quienes se bajan los lineamientos.

Pese a los debates internos, territoriales y digitales, deben sintetizar las diferencias y confluir encolumnados detrás de las listas que sólo reflejan un sector del gobierno. Esta mañana, el armador bonaerense visitó, en la previa a la reunión, el despacho de Caputo en un encuentro mano a mano para sellar la actividad del próximo jueves en el Club Atenas de La Plata, que lo tendrá a Javier Milei como plato fuerte.

Javier-Gerardo-Milei Javier Milei encabezará el próximo jueves un acto en La Plata.

En paralelo al cierre de listas de la legislativa nacional, cuya fecha límite es el próximo domingo, los protagonistas libertarios se reparten entre el diseño de las actividades que instrumentarán para competir por ambos comicios y la construcción de las nóminas que representarán la alianza del espacio con el PRO el próximo 26 de octubre.

Con Javier Milei en el centro de la escena, la campaña girará en torno a la nacionalización del debate y la discusión se centrará en polarizar con el peronismo, con el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, como principal figura. El Ejecutivo quiere replicar los buenos resultados que obtuvo en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, en mayo pasado. En esos comicios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, superó el 30% de los votos y dejó en tercer lugar al PRO.