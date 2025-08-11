Cristina Kirchner agradeció a militantes que abrieron la unidad básica "Cristina libre"

Luego de dialogar con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la exmandataria decidió enviarles un mensaje a los peronistas bahienses de la localidad General Cerri, desde su casa en el barrio porteño de Constitución, dónde cumple condena de prisión domiciliaria.

“Me avisa Mayra (Mendoza) que en esa localidad doblemente castigada por Milei, quien vetó la ayuda para Bahía Blanca, están inaugurando la unidad básica 'Cristina Libre'. Muchas gracias a todos y a todas las compañeras que han tomado esta decisión de abrir un local que se llama 'Cristina Libre' porque podría haberse llamado de otra manera", manifestó.

Asimismo, destacó que "lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico", donde los ciudadanos y militantes puedan reunirse, hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, "porque eso es lo maravilloso de la construcción política".

En ese marco, señaló que la posibilidad de debate, impulsa el trabajo en equipo y eso ayuda a "crear proyectos colectivos. Siempre creímos en eso", añadió.

Para finalizar, recordó el comienzo de la gestión de su marido, Néstor Kirchner, en 2003, que siempre mantuvo la idea de proyecto conjunto y que les permitió "construir" otra Argentina.

"El país había sido endeudado, vaciado y tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Muchas gracias y a trabajar y militar mucho", concluyó.