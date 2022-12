Cristina Kirchner: "No voy a ser candidata a nada"

"Es una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto (en referencia al CEO del Grupo Clarín), ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa", expresó de manera enfática.

"Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora... mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa", señaló.

Enseguida, la exmandataria añadió -con lágrimas en sus ojos- "a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero".

CFK-CANDIDATA-NO.mp4

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos, porque condenan el modelo económico del peronismo.

"El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos, afirmó la Vicepresidenta a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.