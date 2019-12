La ex mandataria subrayó que los últimos cuatro años fueron "muy duros para tantos y tantas. Pero también fueron muy duros para quienes fueron objeto de persecución, que se buscó que literalmente desapareciéramos a través de la humillación y de la persecución. Sin embargo, pese a todo eso hoy estamos aquí”.

"Lo colectivo es más importante que lo individual", subrayó y le recomendó a los dirigentes: "Deben entender que no todo empieza y termina en uno".

"Yo no soy hipócrita, no lo voy a ser nunca. Puedo equivocarme, pero saben que digo lo que pienso y hago lo que siento”, afirmó y le aconsejó al Presidente: "Confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los legislen y los represente”.

