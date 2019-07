Las frases destacadas de Cristina:

• “Me tiene preocupada la campaña sucia y muy violenta por parte del gobierno y del oficialismo. Las campañas sucias tienen como características que no tenés propuestas y que mentiste.”

• “Las campañas sucias generan prejuicio, y el prejuicio siempre en la historia de la humanidad ha generado violencia.”

• “Prometer es intentar algo y que no te salga. Pero mentir es otra cosa. No es que lo intentaron y salió mal, hicieron lo contrario de lo que dijeron. Eso no son no promesas, eso son mentiras.”

• “¿Qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? ¿Qué pueden decir, qué pueden mostrar? Nada.”

• “Me preocupa más que nada la situación de los otros. La mía me tiene sin cuidado. En un país donde 8 personas mueren de frío, dónde 7000 personas vienen en la calle en Buenos Aires, lo nuestro es anecdótico. Lo que hay que cambiar en serio es eso.”

ADEMÁS:

• “Nos quieren convencer de que el problema son los sindicatos y la política. El problema siempre fue la economía.”

• “Si no te gusta la política, por lo menos pensá en tu hijos. Yo quiero que mis hijos y mis nietos se puedan quedar a vivir acá, que este sea el futuro.”

• “Habían convencido a los argentinos de que no se podía hacer absolutamente nada. En el 2001 se gritaba que se vayan todos, en cambio después de nuestros 12 años y medio hay una porción del país que sabe que otro país es posible.”

• “Me gustaría contribuir fundamentalmente a que los argentinos pudieran emprender de una vez y para siempre la construcción de un país y de una sociedad diferente. Nos lo merecemos.”

• “Hemos retrocedido enormemente los argentinos. Cuando nos despedimos el 9 de diciembre de 2015 la Argentina tenía cosas estructurales que habíamos empezado a resolver. La deuda externa había dejado de ser un condicionante. No le debíamos nada al FMI.”

• “Hoy la gente tiene miedo de ir al supermercado. ¿Qué fue lo que pasó en 3 años y medio?.”

• “Los que pagan son siempre los mismos, y los que se la llevan también son siempre los mismos. No hay que no pagar, hay que ver quién tiene que pagar esta deuda. ¿Se lo van a pedir a los jubilados, a los trabajadores?.”

• “Alberto conoce al FMI, les dió en su momento el mensaje que les mandó Néstor: que para pagar primero teníamos que crecer. Nosotros no vamos a pagar con la miseria y el hambre el pueblo.”