Cristina Kirchner tendrá que devolverle 84.835 millones al Estado: qué pasará con su jubilación

De esta forma, lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022 y el monto debe ajustarse a valores actuales. La expresidenta declaró un patrimonio de $249.421.220 al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción.

El monto es un 110% más en términos nominales que lo que la exmandataria había declarado al finalizar el año anterior: $118,8 millones. De todos modos, si se considera la inflación promedio en 2023 (133,5%), tuvo un descenso en su patrimonio en el año del 10%, según el cálculo realizado por el citado portal.

Según la última DDJJ de 2023 - la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, por otro lado, aún no se cumplió el plazo para presentarla ante la AFIP - el grueso de su patrimonio está en acciones en sociedades que no identifica. En total, suman $170 millones.

Cristina Fernández de Kirchner Condena Corte Suprema Causa Vialidad.jpg Cristina Kirchner y el desafío de su jubilación.

Qué pasará con la jubilación de Cristina

Hasta noviembre de 2024, Cristina Fernández de Kirchner percibía cerca de 22 millones de pesos por su jubilación de privilegio y su pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner. De todos modos, el Gobierno le retiró sus beneficios tras la confirmación de su condena en la Causa Vialidad y se abrió una disputa judicial.

Luego de que el tribunal de segunda instancia confirmara la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello resolvió avanzar sobre los beneficios previsionales de la exmandataria.

Por esas fechas, a Cristina Fernández de Kirchner le correspondían $12.169.597 por su jubilación como expresidenta y $9.658.606 por la pensión de su esposo fallecido. Las dos sumas totalizaban $21.827.624 mensuales brutos.

"La baja dispuesta por resolución de la Anses no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", manifestó la cartera a través de un comunicado.

El argumento central del Gobierno fue que la jubilación de privilegio que reciben expresidentes y exvicepresidentes de la Nación no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario, sino que "es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo". Una vez ratificada la condena, el Ejecutivo consideró demostrados la falta de esos méritos y resolvió retirarle el beneficio a la exjefa de Estado.

De todos modos, la x presidenta no cobra desde diciembre de 2024 las dos prestaciones jubilatorias de privilegio de las que gozó durante unos años.

El pago de una de esas asignaciones , había sido suspendido durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, en referencia a una incompatibilidad dispuesta por la ley 24.018, que regula las asignaciones para ex presidentes, y había sido repuesta en marzo de 2021 por la entonces directora ejecutiva de la Anses Fernanda Raverta.

El hecho de que ya no cobre ninguno de los dos beneficios es un efecto de la resolución 1092 firmada en noviembre pasado por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros.