Cristina: "La pandemia ha venido a reinstalar la idea del Estado"

"Me tocaba finalmente hablar a mí, sé que otros lo hicieron pero nosotros que lo inauguramos no", inició la presidenta del Senado, quien recordó que la única vez que estuvo presente en el CCK fue durante su inauguración, en 2006. "El edificio del Correo es un monumento de la Belle Époque, de una Argentina pujante pero donde la riqueza les llegaba sólo a unos pocos", sostuvo antes de arrancar su ponencia.

"El Estado de Bienestar y el Neoliberalismo son construcciones políticas. El capitalismo se ha mostrado como el sistema más eficiente para la producción de bienes y servicios", comenzó su argumento.

"La pandemia ha venido a reinstalar la idea del Estado. ¿Alguien se ha preguntado qué hubiera sido de nosotros si los gobiernos no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, es decir los laboratorios las vacunas para no morirnos nosotros y nuestros seres queridos?", indagó y recibió el primer aplauso de los presentes.

"Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio, o es un necio o es un cínico, que los hay de los dos", puntualizó.

"Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural, no son un producto de la naturaleza; son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas", indicó.

Y agregó que "la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista, que se da desde China hasta EE.UU. las conducen las leyes del mercado o las de los Estados, esto es la clave -me parece- para abordar el problema de la desigualdad"

"Qué tipo de Estado necesitamos para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que se construyeron los Estados en el mundo, en 1789, en la Revolución Francesa, de ahí data la organización que tenemos con los tres poderes", dijo para luego añadir que "hoy, nuestros Parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptados por el mercado y por factores económicos... ¿Cuánto representan de la totalidad del poder?".

"Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión, la toma y esa decisión es respetada por el conjunto de la sociedad. Que te pongan una banda y te den un bastón un poquito es (de poder), pero créanme (mientras la ovacionaba el auditorio), y lo digo por experiencia, y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer... pero dejémoslo ahí (nueva ovación)", añadió en lo que puede interpretarse como un mensaje para otros mandatarios que la sucedieron en el cargo.

"Esto no es caprichoso, cuando se adoptó esta forma de gobernanza no existía la luz eléctrica, el auto o los celulares", recordó.

Cristina opinó que "hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tienen que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. Pero por sobre todo el otro poder que está afuera: mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional... nada de eso figura en nuestras constituciones y lo peor de todo es que cuando las sociedades cada dos o cuatro años eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes juzgan a ustedes, legisladores que sentados en sus bancas mucho, mucho, mucho no pueden hacer".

"Se está traduciendo en muchas elecciones la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, algo que debería obligarnos a replantearnos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se envista de poder a las instituciones, a estas o las que haya que crear. Estamos a tiempo todavía, antes de que sea demasiado tarde", recalcó.

Como dicen los chicos: 'Así no juego más'

"La pandemia ha venido a saldar aquella discusión porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, el Estado sólo sirva para eso y cuando tiene que tomar decisiones en materia económica, de controles o regulaciones sea estorbo y no permita la actividad económica", dijo a modo de crítica.

"En el mundo y en nuestro país, durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayudas, de carácter financiero, fiscal, crediticio, etc. Sin embargo ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra, el mercado nos contesta con que 'Ah, no. No importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten'. Miren, no vale así; como dicen los chicos: 'Así no juego más'".

"Si cuando vos lo necesitaste te pagamos salarios, te dimos créditos, te perdonamos impuestos, ahora que te necesitamos a vos no para nosotros sino para el pueblo y la sociedad, me parece que estas cosas son las que debieran discutirse acá y en todas partes del mundo", dijo ante un aplauso de los presentes en el CCK.

El reclamo por Malvinas

"Con respecto a al derecho internacional, el 2 de abril se cumplieron 40 años y en el que recordamos a nuestros veteranos y excombatientes de Malvinas, y el mundo requiere nos atengamos al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, gran idea, gran idea, gran idea...", dijo de manera irónica.

"Una idea que no se aplica porque de los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, que tienen silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional, todos, todos, todos... Es más, hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los demás", recordó la expresidenta.