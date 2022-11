Cristina sobre Alberto: "Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento"

Sobre la economía, recordó el salario, jubilaciones y la participación de los trabajadores en 2015, cuando terminó su segundo mandato y dejó la presidencia a Mauricio Macri. Además, reclamó una suma fija para los salarios de los trabajadores “que no va en detrimento de las paritarias”, aclaró.

“En el 2019 cuando el macrismo endeudó al país de una manera demencial yo tenía la responsabilidad -como la fuerza más representativa después de las elecciones del 2017- para que le peronismo ganara las elecciones y las políticas de endeudamiento había que tomar decisiones. El escenario internacional era complejo”, recordó al mencionar las críticas que recibe por la fórmula que propuso con Alberto Fernández.

Además, expresó: “Y aquí en nuestro país cual era la situación. Una dirigente que tenía que tomar una decisión y que no estaba muy acompañada que digamos. No es un reproche, es una descripción. Muchos decía que el ciclo de Cristina está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de Enfrentar esa políticas”.

“Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento. Había que votar en contra de ciertas políticas, no de personas. La verdad que es necesario representar y organizar no solo al peronismo, sino a aquellos que creen poder tener una sociedad más equitativa. No me gusta hablar de lo que gasta el Estado, sino de inversión”, explicó.

También aseguró que el Ministro de Economía Sergio Massa "Está haciendo un gran esfuerzo".

Fue primera vez que la exjefa de Estado aparece en una encuentro multitudinario y con militancia tras el atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre pasado, ya que hasta el momento sólo tuvo actividades en el marco de su rol en el Senado.