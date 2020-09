En un ida y vuelta con el periodista Ricky Astete, López manifestó que “yo vengo a preguntarte por qué dijiste que había estafado a tu padre”.

Luego el empresario continuó diciendo “eso es lo que quiero que me contestes, el resto comentá todo y no tengo problemas, pero decime por qué estafé yo a tu padre”.

Tras lo cual el conductor dijo que eso lo contaría al aire y la respuesta de López no se hizo esperar “Ah! ¿Entonces cómo es?, yo tengo que hablar al aire, ¿y vos no vas a hablar al aire?. Yo no estafé a tu padre, quien estafó fue tu padre a mi hermana y mi hermana te lo dijo ayer en la cara”.

Cristóbal López explicó que su objetivo no era hablar él, sino contrastar al periodista con su audiencia y exigirle que públicamente diga cómo y cuándo había estafado al padre de Astete.

Según se puede apreciar en el audio, la postura de López sorprendió al periodista, quien perdió el papel de entrevistador y en más de una oportunidad no pudo brindar una respuesta firme, concreta y con argumentos.

Cabe destacar que López estuvo detenido en el marco de una causa en su contra por estafas con el ITC (Impuestos a la Transferencia de Combustibles).