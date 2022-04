Críticas de la oposición por la división de bloques del FdT

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que con esta decisión "el kirchnerismo le hace trampa a la Democracia" y que desde su espacio político no permitirán que se quiebre "el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina".

"Pretenden un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces. Eso hicieron con la reforma del 2006 que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional", posteó el jefe de Gobierno porteño por sus cuenta de Twitter.

Y siguió: "El fallo de la Corte es claro, la ley que regulaba el Consejo es inconstitucional y hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional entre los estamentos tal como lo indica nuestra Constitución Nacional".

El kirchnerismo le hace trampa a la Democracia



Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 20, 2022

"Desde Juntos por el Cambio vamos a actuar mediante todas las instancias correspondientes para hacer cumplir esta y todas las leyes que rigen la vida cotidiana de todos los argentinos", afirmó Rodríguez Larreta.

Por su parte, Patricia Bullrich, la presenta del PRO, aseguró que "Cristina Kirchner ordenó partir el bloque del Senado para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura".

Embed Patético, cobarde y siniestro. ¡Basta, Cristina Fernández! Deje a la Argentina en paz. pic.twitter.com/FxBzEAEQiV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 20, 2022

"El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes. Sólo quiere su impunidad", dijo el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri.

Además, Luis Juez, el Senador Nacional por Córdoba, señaló: "Como buena peronista debería saber lo que el general decía, que de lo único que no se vuelve es del ridículo, pero ellos están dispuestos a hacer el ridículo todos los días porque le tienen pánico a la Justicia".

"Uno no espera de que quienes tienen mayores responsabilidades conductas delictuales, pero desnuda la desesperación de Cristina porque el tiempo le pasa y las necesidades no se le resuelven, la necesidad que el Consejo de la Magistratura no pueda funcionar y cubrir las vacantes para seguir ganando impunidad", continuó Juez por Radio Rivadavia.

La división del bloque oficialista se produjo en el marco de la resistencia del kirchnerismo a ceder el control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo, tanto desde la oposición como en medios políticos se atribuye la movida con los nombramientos en el organismo que designa y remueve jueces.