Cumbre del Mercosur: uso de monedas locales y acuerdo con la UE

Embed

En la víspera a las reuniones presidenciales se realizó un encuentro entre los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales del interbloque, el cual tuvo como tema de análisis el uso de monedas locales en el comercio interno del Mercosur.

"El uso de monedas locales, en momentos de crisis como el que vive la Argentina por la peor sequía de su historia, alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria", subrayó Sergio Massa, ministro de Economía.

En la misma sintonía, la secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Brasil, Tatiana Rosito, aseguró que los países del Mercosur buscarán potenciar el uso de las monedas locales en el comercio bilateral entre países del bloque.

massa-mercosur-2jpeg.webp

La Unión Europea y el Mercosur

Otro tema principal que está dentro de la agenda de los mandatarios es la relación económica de la Unión Europea con el Mercosur.

En cuanto a esto, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que la respuesta de las naciones que integran el Mercosur a las propuestas de la Unión Europea para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques está "muy avanzada", pero estimó que los países deben tomarse "su tiempo" para analizar la situación actual y las implicancias futuras.

"Estamos muy avanzados, no quiero dar demasiados detalles justamente porque queremos actuar como bloque, pero cada uno de los cuatro países del Mercosur está mirando los textos. Trabajamos mucho y creo que estamos muy cerca; es un acuerdo (el eventual TLC con la Unión Europea) importante y está bien que los países tomen su tiempo para ver con todos los ministerios involucrados cuáles son los detalles del acuerdo", señaló la funcionaria.

Cecilia Bocco.png

Sin embargo, para no dar falsas esperanzas adelantó que "no es un acuerdo fácil de lograr, no porque no haya ganas, sino porque son dos bloques muy asimétricos. Ahí había algunos números sobre la mesa: ustedes consideren que el PIB (Producto Bruto Interno) de la Unión Europea es seis veces más grande que el Mercosur. Estamos en la búsqueda de un acuerdo que nos ayude a los dos bloques a producir más y generar más empleo, con mejores salarios, y de este modo ir cerrando esas brechas".

La última reunión con los presidentes actuales del Mercosur

La foto de este encuentro no volverá a repetirse. Fernández habrá terminado su mandato para la próxima vez que se junten y no aspira a la reelección; Abdo Benítez entregará la Presidencia el mes que viene al recién electo Santiago Peña, por lo que ambos estarán presentes; mientras que Lula vuelve a esta cita después de haber estado 13 años fuera del Gobierno.

Durante estos dos días se presentará el trabajo llevado a cabo por la presidencia 'pro tempore' Argentina en los primeros seis meses de este año, destacando la realización del Foro Empresarial y del Foro Económico y Social del Mercosur.

El primero estuvo centrado en cinco ejes temáticos: biotecnología; género y comercio; transición hacia la movilidad sostenible en el sector automotor; producción de equipamientos médicos y desarrollo de medicamentos; e integración de los servicios de publicidad en el sector audiovisual.

Durante el semestre previo, el trabajo del Mercosur también se centró en las negociaciones para profundizar el tratado de libre comercio con Israel y en impulsar conversaciones en este sentido con países como República Dominicana, El Salvador, Honduras y Emiratos Árabes Unidos.