La denuncia fue realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y por sorteo quedó en manos del Juzgado Federal número 8. La presentación es por la presunta comisión del delito de "incitación a la violencia colectiva".

Dupuy de Lome realizó la acusación a raíz de los dichos de Brieva de las últimas horas sobre la posibilidad de que el Gobierno subiera las retenciones al campo o aplicara cupos de exportación.

"Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas", indicó el actor.

En declaraciones a la prensa, Brieva agregó: "En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?".

En relación a las dichos de Brieva, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmó el actor “está imbuido de mucha ideología y tal vez de algo de resentimiento”.

Chemes indicó que no le gustan las declaraciones de Brieva “porque están cargadas de agresividad” y explicó que “hoy el país necesita tranquilidad y pacificación”, por lo que consideró que este debate “no suma”.

“Le diría a Dady Brieva que se dedique a ser artista, que es un excelente cómico y que se informe mejor cuando opina”, aconsejó Chemes.