D'Alessio está "solo, aislado y no habla con nadie"

"En el hospital no tiene visitas y no puede salir de su habitación", manifestó el letrado Claudio Fogar, en diálogo con FutuRock, y agregó que situación es la misma desde el primer día de su detención: "Cuando fue detenido fue con un resguardo de seguridad, con un resguardo físico".

Fogar describió a la habitación de D'Alessio como de "tres metros por cuatro", provista de un "baño y una ventana que no es una ventana sino una luz" que ingresa al cuarto.

"Está encajonado", sentenció sobre las condiciones de su defendido.

El detenido se encuentra "solo, aislado y no habla con nadie", a lo que el entrevistado consideró grave debido a que "pasar 75 días sin hablar con gente agrava las condiciones de depresión".

El magistrado consideró que las autoridades no desean cambiarlo a un pabellón porque "no puede estar en otros lugares porque tiene conflictos" con otros reclusos, a la vez, aseguró que "debe haber gente que quiere que D'Alessio no hable".