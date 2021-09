"Para mí, francamente lo que más pesó, fue una situación económica dramática de vastos sectores de la sociedad que hay que ir a corregir rápidamente porque no tienen tiempo para esperar la reactivación que se viene pero están mal desde hace mucho", sostuvo al analizar el revés en las elecciones primarias del 12 de septiembre.

"Uno no puede parcializar las medidas porque no podés determinar qué impacto tiene cada medida en los contagios", opinó Gollan, y dijo que "hubiese sido fatal" mover "cinco millones de personas" si se abrían en su momento las clases en el conurbano. "Las medidas que se tomaron fueron las correctas", insistió.

"Cuando la gente va a votar, vota según una película de situaciones y saca un balance", analizó el exministro y dijo que eso parte de una serie de cuestiones "objetivas y subjetivas".

"La principal que estamos advirtiendo es gente que necesita mejorar su situación económica. También, obviamente, se mezclan otras cosas como gente que tuvo temor de ir a las escuelas a votar", afirmó, quitándole peso a las fotos del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos.

olivos.jpg Gollan opinó que lo económico fue decisivo, no así lo relacionado a "la foto" de Olivos.

"Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, claro que sí. Pero te lo voy a decir como me lo dijo una señora esta semana, charlando en un barrio; me dijo que no fue a votar y le dije por qué no fue y me dijo 'porque estamos mal' y alguien del grupo dijo: '¿Te molestó la foto?' y dijo: 'Mirá, la foto con un poco más de platita en el bolsillo, es otra cosa' y eso es lo que valora la gente", añadió.

Al ser consultado sobre si esa mirada no subestima a los votantes, el candidato lo negó rotundamente: "No es subestimar al votante, al contrario. Nos dio una lección cívica marcándonos que tenemos que resolver y mejorar cosas".

Sobre si hay actos de gobierno en diferentes municipios en los que se regalan electrodomésticos o bicicletas, Gollan dijo que eso "no está pasando de forma extendida". Y preguntó: "¿Hay que cesar todas las acciones de gobierno durante estos dos meses?"

Y atribuyó esos actos a "cuestiones con acciones de desarrollo social" que no pudieron hacer en su momento por la pandemia, y calificó de "injusto" adjudicarlo a actos de campaña.