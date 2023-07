Daniel Scioli: "La integración entre países es el camino"

"Juntos debemos buscar oportunidades para ser más fuertes. Río Grande do Sul es el primer destino de exportaciones, fruto del compromiso de los empresarios", sostuvo Scioli, quien destacó el compromiso y la confianza del embajador Bitelli, "que le ha dado a su representación institucional una impronta para lograr avances significativos".

Hoy, junto al embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, y el Gobernador de Río Grande do Sul, @EduardoLeite_, mantuvimos en Buenos Aires un encuentro con empresarios para impulsar y potenciar las oportunidades de negocios… pic.twitter.com/gY4qpbfBKP — Daniel Scioli (@danielscioli) July 27, 2023

En tanto, Leite expuso sobre las oportunidades de negocios del Estado a su cargo, la cooperación agrícola, integración en innovación y energía entre los dos paises, con la relevancia de que hay 18 pasos fronterizos en Misiones y Corrientes, y que Uruguayana será la puerta de entrada a Brasil del gasoducto Néstor Kirchner para la exportación de gas argentino.

El embajador Bitelli, por su parte, destacó los avances en los puentes fronterizos, con las obras en Uruguayana-Paso de los Libres; la renovación de la concesión de Sao Borja-Santo Tomé y los avances en la planificación para la construcción de Porto Xavier-San Javier.

En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró superávit para Argentina de US$ 697 millones. Además, las exportaciones argentinas hacia Rio Grande do Sul fueron de US$ 1.295 millones, con incremento interanual del 8%.