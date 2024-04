"De colonia otra vez, no", le advirtió Cristina a Milei

"El problema es que es dogmático (Milei) y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamoos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos", enfatizó la ex titular del Senado.

En un acto en Quilmes, recalcó: "Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no"

La expresidenta Cristina Kirchner habló ante la militancia por primera vez desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanaza (LLA) al frente de la Casa Rosada y lo hizo con fuertes definiciones sobre el gobierno nacional.

El acto en el que reapareció Cristina Kirchner se realizó con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" en Quilmes, junto a la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.