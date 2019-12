De Vido aseguró que Caputo le entregó a López la plata de los bolsos

Se trata de una suma de 9 mil millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas José López arrojó al convento de General Rodríguez

Julio de Vido, el ex ministro de Planificación durante el gobierno de Cristina Kirchner y que se encuentra con prisión domiciliaria por la mega causa de los cuadernos, aseguró que el dinero que tenía en su poder el ex secretario de Obras Públicas José López en el convento de General Rodríguez le fue entregado por Nicolás Caputo, el empresario y amigo cercano del ex presidente Mauricio Macri.