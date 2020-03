De Vido, tras ser liberado: "La política no es judiciable"

El ex ministro de Planificación concedió una entrevista, a pocas horas de haber recuperado su libertad. Todo lo que dijo, en esta nota

El ex ministro de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio de Vido, aseguró hoy, a pocas horas de haber recuperado su libertad, que no tiene pensado abandonar la actividad política, a la vez que manifestó que no se siente “parte del oficialismo” que representa el presidente Alberto Fernández.