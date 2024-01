El bloqueo parcial es llevado adelante por militantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, FTV-Miles, MST y el Polo Obrero, entre otras.

Desde el gobierno nacional afirmaron que además de la aplicación del protocolo, se les quitarán los planes sociales a quienes sean beneficiarios y participen del bloqueo al tránsito, y se les trasladará el costo del operativo a las organizaciones sociales que formen parte de la protesta como pasó en otros casos, como con la movilización de CGT.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Luis_Delia/status/1747591565357326591&partner=&hide_thread=false Cortamos la Ruta 3 contra el gobierno de Milei, que es una locomotora al abismo para el pueblo argentino. Decimos NO a la devaluación feroz, a la inflación descontrolada, al congelamiento de los ingresos de la gente y los planes sociales. pic.twitter.com/uAY7XaCks6 — Luis D'Elia (@Luis_Delia) January 17, 2024

Al ser consultado por la medida, D´'Elia planteó: “No podemos cruzarnos de brazos ante el remate del Estado y con el Ministerio de Desarrollo Social abandonando a su suerte a millones de argentinas y argentinos. A fin de febrero o principios de marzo, la Argentina vuela por los aires. Por ello apoyamos plenamente el paro del día 24 contra el DNU de Milei”.

Por su parte, Juan Carlos Alderete -del mismo movimiento social- dijo: “Desde un primer momento dijimos que las políticas de ajuste de Milei respondían a los intereses de los poderosos y que no podrían aplicarlas sin el sufrimiento de los trabajadores y los más vulnerables”. Criticó que “es al pueblo al que quieren hacer pagar el ajuste y no a la casta”, y llamó al “paro general del 24 para decirle al Gobierno que no vamos a permitir que la fiesta de unos pocos se pague con el sufrimiento de la gente”.

Los organizadores señalaron que se trataba de “una jornada de protesta con ollas populares porque el ajuste brutal que el Gobierno ya está llevando adelante está impactando salvajemente en cada una de las familias de los barrios populares y en aquellos trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza y que viven esta situación con mucha angustia”.

“El Gobierno tiene un plan siniestro que vocifera abiertamente: pretende bajar la inflación sobre la base de demoler los salarios y las jubilaciones, así buscan liquidar el consumo. Eso se llama recesión y creen que eso va a lograr bajar los precios”, agregaron.

Los dirigentes también participarán del paro y la movilización del 24 de enero convocada por la CGT, junto a ATE Capital y la Corriente Clasista y Combativa, que lidera Juan Carlos Alderete.

A fines de diciembre, D'Elía comenzó a realizar este tipo de protestas, desafiando el protocolo antipiquetes que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar las interrupciones de tránsito.