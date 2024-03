Denunciaron en la Justicia a la dirigente estudiantil que convocó al "molinetazo"

Así lo informó el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, a través de su cuenta de la red X, donde compartió la denuncia, que acusa a la militante de izquierda por los presuntos delitos de "instigación a cometer un delito y asociación ilícita", entre otros.

Embed Tatiana Fernández Martí convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Hoy fue denunciada por instigación al delito, apología del crimen y atentado contra el orden público. El que las hace las paga... pic.twitter.com/T4TeH90wAq — Javier Lanari (@javierlanari) March 1, 2024

"Tatiana Fernández Martí convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Hoy fue denunciada por instigación al delito, apología del crimen y atentado contra el orden público. El que las hace las paga", escribió Lanari en su posteo. La denuncia fue realizada por la Empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

El "molinetazo" fue impulsado por la comisión estudiantil del espacio Unidxs x la Cultura, centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad, horas antes de que el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Molinetazo-Convocatoria.mp4

Esta medida de protesta fue convocada a las 17.30, en las estaciones de subte y de tren de Once, Retiro y Constitución para protestar contra el aumento de transporte y pedir por un boleto educativo.

A través de un video que fue difundido en redes sociales, la estudiante de Derecho Tatiana Fernández Martí llamó a saltar el molinete para viajar sin pagar. En la denuncia, que cuenta con 10 hojas, se anexó los videos difundidos por redes sociales y entrevistas a canales televisivos donde la joven defiende la medida.

No obstante, el video de la militante de Izquierda no es el único que hace un llamado a saltar los molinetes de Ias estaciones de Once, Retiro y Constitución. Este jueves también circuló en redes otros videos como el publicado por la cuenta de X @lucasbonfante98 que va en el mismo sentido.