Detectaron 10 mil casos irregulares de pensiones por discapacidad

De acuerdo al informe realizado por el gobierno nacional, muchos figuraban con trabajo registrado, otros no se encontraban en el país e incluso existen casos de personas que no cobraron por meses.

Con el objetivo de agilizar y transparentar el otorgamiento de las pensiones, el Gobierno digitalizará los registros y buscará que sean los beneficiarios los que revaliden su pensión mediante un trámite online que le permitirá al Estado actualizar y controlar la información.

Se espera que en las próximas horas, el Gobierno publique una resolución donde se oficialice una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.

De acuerdo a lo que consignó Clarín, las pensiones no serán cortadas de forma automática, sino que se analizarán caso por caso. En 2017, Guillermo Badino, el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, generó una gran polémica al ordenar una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo.

El Gobierno dio marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.

Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad, hay 1.044.000 beneficiarios que poseen una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no están amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no cuentan, ya sea el beneficiario o su grupo familiar, con ingresos o recursos.

Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.