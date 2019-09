Diego Kravetz: "Lanús antes era un baño de sangre"

En ese sentido, el jefe de Gabinete, secretario de Seguridad y candidato a primer edil Diego Kravetz, aseguró en rueda de prensa que "no me gusta la especulación política en cuanto a la inseguridad, no me gusta hacer campaña con un tema tan sensible. En este distrito, como en todo el conurbano hay inseguridad, pero ahora en cuanto a los números duros, Lanús antes era un baño de sangre, y dejó de serlo".

Señaló, puntualmente, que "cuando asumió Néstor Grindetti había 5 patrulleros de Protección Ciudadana, y ahora hay casi 40; había 240 policías locales, hoy casi 700; no había Escuela de Policía Local, hoy hay; no había motos y ahora tenemos motos y bicis, y así sucesivamente en cada una de las aristas de la gestión en seguridad".

En tanto, los ediles -en apretada votación a favor del oficialismo ante la falta de un concejal renovador- aprobaron un convenio con la gestión capitalina para el comodato por diez vehículos, por un polígono virtual simulador de entrenamiento de tiro, y dos contratos en comodato con el ministerio de Seguridad bonaerense para otros diez patrulleros y 30 bicicletas destinadas a la Policía Local.

Asimismo, se estableció la prórroga de la Ordenanza Nº 11548 por un año, que declaró la Emergencia en Seguridad. En ese camino, se aprobó la contratación del servicio de mantenimiento y alquiler de las cámaras de vigilancia urbana.

Todo un dato, fue que el año pasado -a esta altura- el municipio de Lanús, con 656 efectivos entre los del municipio y los que le brinda la Provincia, logró capitalizar 898 detenciones, además de hacer operativos en conjunto con comunas vecinas, algo impensado hace en otras gestiones.

Emergencia alimentaria

En otro orden, ingresó en el cuerpo colegiado un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria por dos años en el distrito, similar al de hace un año, que fue rechazado. Esta vez, se le agregó autorización al Ejecutivo para ejecutar partidas.

ADEMÁS:

Lanús: multitudinaria marcha en apoyo a la reelección de Grindetti

Líneas 112 y 165: en dos semanas volverían a circular

La Fundación Pelota de Trapo necesita de la comunidad