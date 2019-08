Líneas 112 y 165: en dos semanas volverían a circular

Los nuevos operadores, según pudo saber este medio, no podrán hacer uso de esos números de línea hasta tanto no se resuelva el juicio con el adjudicatario original.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, los interesados tienen tiempo hasta el lunes para presentar sus ofertas para hacerse cargo de uno o ambos servicios que unen el Sur del Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Todo el personal deberá ser absorbido por el nuevo operador.

El servicio deberá ser prestado con otros números de líneas.

Por otra parte, según adelantaron a este medio, la empresa que se haga cargo de estos servicio deberán negociar con la Subsecretaría de Transporte bonaerense para restablecer la línea local 243, que también pertenecía al grupo.

En el pliego, se especifica que la traza licitada de la ex 112 unirá Lanús con Chacarita -aunque originalmente llegaba a Saavedra- y la traza de la ex 165 conectará Plaza Miserere con Monte Grande. También se determina que los servicios deberán brindarse con un parque móvil no menor a 69 unidades entre ambas trazas, aunque esta cifra es discutida por los choferes, que consideran que el mínimo requerido es de 105 colectivos y que deben reverse los recorridos porque no se respetan los originales.

Respecto a la fecha de puesta en marcha del servicio, desde el Ministerio se aclaró que "en caso de que el operador seleccionado no inicie los servicios en el plazo comprometido en los términos de la Resolución 180 (entre 15 y 20 días), además de ejercer la opción de ejecutar la pertinente garantía de caución, se seleccionará al siguiente operador conforme el orden de mérito obtenido".

Mucho más tranquilo por este avance, uno de los delegados gremiales de UTA, Patricio Alomo, recalcó: "Hace meses que veníamos reclamando la instrumentación de un servicio precario, por lo que no entendemos por qué dejaron pasar tanto tiempo, perjudicando a miles de pasajeros y a cientos de compañeros".