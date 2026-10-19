Diputados: el proyecto de Malvinas quedó fuera de la sesión del miércoles

El freno legislativo se da, además, en medio de una controversia diplomática por la posición argentina frente a una iniciativa de Estados Unidos para eliminar el Comité de Descolonización de la ONU, un organismo clave para sostener el reclamo por Malvinas en el ámbito multilateral. El Gobierno de Javier Milei se abstuvo en esa votación, una postura que recibió críticas por su contradicción con el rechazo al colonialismo que la administración sostiene públicamente. El excanciller y diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana cuestionó la decisión y afirmó que la abstención argentina contribuyó a la posición estadounidense de disolver el organismo que reconoce la disputa de soberanía sobre las islas.