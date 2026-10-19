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El Gobierno dispuso comprar bajo "secreto militar" nuevo equipamiento para las FF:AA

La medida se tomó en medio del enfrentamiento diplomático y comercial con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, y las explotaciones económicas que quieren llevar adelante el gobierno británico

El Gobierno publicó el Decreto 1205/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, que ampara bajo “secreto militar” las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.

La decisión se conoce en plena conflicto diplomático y comercial entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

Además: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas

En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de petróleo por parte de la empresa Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion.

Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

Además: Gran Bretaña advirtió que protegerá a las petroleras que operan en Malvinas

Con anterior, en abril de 2024, Argentina compró 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— a Dinamarca, por USD 301,2 millones, como parte de una renovación del material de las fuerzas armadas, que incluye además la adquisición de helicópteros, carros blindados, y fusiles.

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