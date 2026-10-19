El Gobierno dispuso comprar bajo "secreto militar" nuevo equipamiento para las FF:AA

En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de petróleo por parte de la empresa Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion.

Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

Con anterior, en abril de 2024, Argentina compró 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— a Dinamarca, por USD 301,2 millones, como parte de una renovación del material de las fuerzas armadas, que incluye además la adquisición de helicópteros, carros blindados, y fusiles.