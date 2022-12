Diputados: escándalo en la Cámara baja del Congreso

Luego de que el Frente de Todos consiguiera un ajustadísimo quórum de 129 diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio bajaron al recinto con la única intención de levantar la sesión, que consideran viciada y "nula" por haber empezado 1 hora y 35 minutos después del horario pautado, muy por encima de la media hora que consuetudinariamente se acepta como margen tolerable de demora.

Pese a ello, Moreau anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada. Dicha situación, derivó en una lamentable postal de los diputados de JxC gesticulando y gritando alrededor del atril de la presidencia del cuerpo.

"Usted a mí no me va a callar Ritondo", se la oyó decir a Moreau, a quien Juntos por el Cambio le recriminaba el haber anulado la resolución que firmaba los cuatro nombramientos de representantes de la Cámara baja al Consejo de la Magistratura en respuesta a un fallo del juez Martín Cormick que impugnó la designación de la radical Roxana Reyes por la segunda minoría.

El radical Mario Negri y Moreau protagonizaron un incidente en el que se sacaron chispas. Si bien no sé llegó a escuchar qué le decía el radical, la respuesta de la referente del Frente Renovador fue lapidaria: "Yo no sé cómo usted trata a su mujer, pero a mi así no me trata mal por ser mujer".

Al cabo de una hora de un espectáculo bochornoso de descalificaciones, gritos y abucheos, Ferraro planteó una moción para suspender la sesión apelando al inciso uno del artículo 127 del reglamento. Se iba a someter a votación nominal y a Juntos por el Cambio no le alcanzaban los votos para aprobarla. Sin embargo, Moreau midió el estado general de caos que imperaba en el recinto y decidió levantar la sesión.

"La sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K", tuiteó Negri, tras lo ocurrido.