A continuación, sus 15 frases más destacadas:

• "¿Cuántas veces en la historia elegimos el camino del atajo? No hablo solo de la herencia recibida, hablo de la imposibilidad de hacernos cargo de nosotros mismos".

• "Cuando estábamos empezando a crecer y asomando la cabeza, surgieron nuevos desafíos que tuvimos que enfrentar. Estábamos vulnerables. Yo estoy peor que hace algunos años. Todo me cuesta más. Pero lo que estamos logrando los argentinos es enorme. Estamos haciendo crujir viejas estructuras".

• “Hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015".

• "¡Que todos los que se opongan al decreto de extinción de domino que digan dónde están parados!".

• "Somos el primer gobierno en 100 años que pasó todo su mandato en minoría. Logramos avances en la lucha contra el narcotráfico, la modernización del Estado y la calidad educativa".

• "Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Propusimos un cambio gradual que fue exitoso durante 2 años".

• "Cuando empezamos a asomar la cabeza, tuvimos 3 shocks como la salida de capitales de mercados emergentes, la sequía y la causa de los cuadernos".

• "Los gritos e insultos no hablan de mí, hablan de ustedes. Yo estoy acá por el voto de la gente".

• "Lamentablemente los chicos son los más golpeados por la pobreza, por eso hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal por Hijo".

• "La pobreza tiene que ver también con la libertad y dignidad perdida. La pobreza estructural empieza a bajar cuando el Estado termina con el clientelismo y el uso político de los pobres".

• "No hay futuro posible sin energía. Nos hicieron creer que la energía no valía nada. Si seguíamos así, el que no tenía conexión a luz y gas, jamás la iba a tener".

• "En 2015 los ejes de nuestra política internacional era la alianza con Venezuela y el Pacto con Irán ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro?".

• "Recibimos un nivel de respaldo internacional inédito en nuestra historia. Hoy todos los países nos dicen que nos quieren acompañar. Así llegamos con nuestras cerezas y arándonos a China, con nuestros limones a EE.U.U, con nuestro ajo a Taiwan".

• "Le digo a los argentinos: el tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza".

• "Soy el primero en saber lo que han sido estos últimos meses. Cuánto dolor, cuánta angustia. Yo me hago cargo de ella. Por eso le digo: vamos en serio, vamos con coraje, vamos en serio".