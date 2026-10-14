Docentes, alumnos, y diversas organizaciones se reúnen en la Marcha Universitaria

5° MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA PARA QUE SE CUMPLA LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



Marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario.



Sin financiamiento no hay ciencia ni educación.



16h acto central - Plaza del Congreso pic.twitter.com/qVe1QYDqLa — UBAonline (@UBAonline) October 14, 2026

Quiénes se suman a la Marcha Federal Universitaria

Quienes también se suman a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.

"Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei", indicó la CTA-T.

En la misma línea, el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es "fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23": "Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo", agregó.

"Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador", sentenció.

Por su parte, la CGT expresó que la universidad pública "es una conquista histórica del pueblo argentino" y una herramienta "indispensable" para el desarrollo de una Nación "soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno".

"Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas", indicaron desde sus redes sociales.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, confirmó que los estatales, además de movilizarse este jueves, realizarán un paro por 24 horas porque deben "garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país" y aseguró que habrá "expresiones de esta lucha en toda la Argentina".

"Tenemos que ir por todo y ser capaces de voltear este DNU completo porque no es contra de la casta, sino que es contra nosotros para que la casta se llene de guita. Este decreto se transformó en un delivery para las corporaciones y no podemos permitir que quieran seguir gobernando nuestro país a sola firma. Cuando algo no lo pueden lograr por los votos, arman un decreto", explicó.