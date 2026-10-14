La Justicia multó a Diego Santilli por la falta de financiamiento universitario

El objetivo de la disposición es que se cumplan las obligaciones vinculadas con la actualización de los salarios del personal universitario y de las becas estudiantiles, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por el Poder Legislativo en 2025.

La causa judicial se inició a partir de una presentación de rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa comenzó con una presentación de rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamaron judicialmente la aplicación de la normativa.

Antes de establecer las multas, el magistrado había realizado dos intimaciones al Gobierno. Como la orden no fue cumplida dentro de los plazos fijados, avanzó con una sanción económica diaria dirigida al funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó alcanzado por una sanción judicial de $100.000 diarios ante la falta de cumplimiento de una medida sobre salarios universitarios y becas estudiantiles

La resolución se conoció el 14 de octubre, un día antes de la quinta marcha federal universitaria, prevista para el 15 de octubre en todo el país.