Duro mensaje de Javier Milei contra Facundo Manes tras su cruce con Santiago Caputo

"Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo”, escribió Milei en su cuenta de la red social X. Y luego, volvió a cargar contra un sector de la prensa: "Muchos periodistas son parte del problema... Coimeros".

Milei también reposteó la publicación de un perfil libertario que se burló de la agresión al legislador de la UCR. “Fueron unas palmaditas nada más y ya se largó a llorar. Literalmente, el radical menos c...”, ironizó el usuario conocido como Piti. En su posteo, adjuntó un video que primero recorta parte de la denuncia de Manes y, luego, muestra la filmación que permite ver a Santiago Caputo darle dos palmadas en el pecho del neurocientífico.

La tensión entre el asesor y Manes había empezado poco antes en el recinto, cuando Milei chicaneó al dirigente radical y lo instó a leer la Constitución nacional que tenía apoyada sobre su escaño. "Te va ser hacer bien leerla porque quizás tu versión es con Inteligencia Artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos", azuzó el Presidente.

"Léela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Léela bien", agregó Milei.

Desde sus redes sociales, el neurocientífico le respondió al líder de La Libertad Avanza: "Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías".

La situación no quedó ahí: en medio del caos que se había desencadenado, Manes giró la cabeza y le mostró la Constitución a Caputo, ubicado en uno de los palcos del Congreso.

Presentaron una denuncia contra Santiago Caputo

El presidente del bloque de diputados Democracia para Siempre, Pablo Juliano, denunció formalmente al asesor presidencial por "violencia y amenazas" contra Manes. Según la agencia Noticias Argentinas, Juliano llegó pasadas las 23.30 a la comisaría de la Cámara Baja para realizar la denuncia.

La acusación fue por "violencia y amenazas" contra Caputo, luego de que Manes asegurara que el asesor le dijo que le iba a tirar en contra todo "el poder del Estado".