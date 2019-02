El ex presidente señaló que el actual mandatario aseguró que continúa Cambiamos "vamos a seguir en una situación devastada"

El ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo que no le da lo mismo si el presidente Mauricio Macri es reelegido a que “venga otro Gobierno”, porque cree que, si continúa, “vamos a seguir en una situación devastada’; al tiempo que insistió con que no trabaja “para ninguna candidatura”, aunque se considera un “armador”.