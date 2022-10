Con los registros del día, la autoridad monetaria adquirió en el mes ingresos por US$ 4.968 millones, de acuerdo a estimaciones de fuentes del mercado.

Este viernes -y por decimonovena vez seguida- prosiguió la senda iniciada el 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$ 300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja.

El llamado Programa de Incremento Exportador tuvo su última jornada de vigencia, de acuerdo a lo anunciado el día de su lanzamiento. Esta tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer oficialmente en el Palacio de Hacienda los resultados de la medida.

A principios de mes, la iniciativa fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue superado la semana pasada.

El volumen operado en el segmento de dólar soja fue de más de US$ 647 millones, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria adquirió alrededor de US$ 4.968 millones.

El Banco Central sigue engrosando sus arcas a partir de la liquidación postergada de toneladas de soja. Dólar soja: El Banco Central compró en septiembre US$ 4.960 millones.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró en $ 154,25, con una suba de 35 centavos en relación con el cierre de la víspera. De esta forma, acumuló a lo largo de la semana un incremento de $ 2,01, equivalente a una suba de 1,32% respecto al viernes pasado. A lo largo del mes de septiembre, en tanto, aumentó $ 8,48 (5,82%).

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar blue cotiza sin cambios a $ 288 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,2%, a $ 308,05; mientras que el MEP escala 0,2% hasta los $ 296,50, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 147,32. En septiembre el mayorista subió 6,19%, se detalló.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 200,52 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 254,51.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 269,94.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 1.188 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por más de US$ 588 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.300 millones.

"Significativo volumen de operaciones en todos los segmentos del mercado, destacó el analista Gustavo Quintana.