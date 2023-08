El dólar blue cayó 40 y se cerró en $720 en la previa del fin de semana largo

En los últimos cinco días marcó un avance de $115, mientras que en acumula un alza de $374 en lo que va del año tras cerrar el 2022 en $346.

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró hoy a $366,57 promedio, con un incremento marginal de dos centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $66,57, equivalente a una suba de 22,19%.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,3%, a $745,43; mientras que el MEP gana 0,1%, a $660,40.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con sin cambios respecto al cierre previo, en un promedio de $349,95, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $62 (+21,78%).

Por su parte, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,50, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $659,83.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$395 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$22 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$568 millones.

El Banco Central compró divisas

El Banco Central cerró la jornada de hoy con compras US$11 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), mientras que en el balance semanal dejó un saldo positivo de US$ 658 millones.

“En la semana totalizó compras por US$ 658 millones y acumula en agosto US$ 797 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Dólares.webp Fuerte baja del dólar blue.

El Merval baja 0,58% y las acciones argentinas en Wall Street operan con alzas de hasta 10,7%

El índice S&P Merval bajaba 0,58% y se ubicaba en 578.921,95 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street registraban un avance de hasta 10,7%.

Los papeles de Transportadora de Gas del Norte y Sociedad Comercial del Plata anotaban caídas de 2,57% y 1,88%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con una suba de 10,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con avances de hasta 4,7%, mientras que los títulos en pesos registraban incrementos de hasta 1,8%.

De esta forma, el riesgo país descendía 0,78% para ubicarse 2.168 puntos básicos.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, se encaminaba a cerrar la peor semana desde mayo impactada, al igual que las cotizaciones en bolsa, por un contexto de aversión a los activos de riesgo.

Tras perforar anoche los US$ 26.000, llegando a cotizar a US$ 25.350, la criptomoneda cotizaba este mediodía a US$ 25.972, con una pérdida diaria, que, de todos modos, es cercana al 7%, según el portal Coinmarketcap.