Javier Milei, sobre la inflación de abril: "Tenemos esperanza de que pueda ser menor"

El Presidente destacó que "todo el mundo tiene claro que frente a la volatilidad que se generó, la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo y que derivó en un salto en la tasa de inflación en marzo, todos pronosticando que se va a acelerar".

Y agregó a propósito de la datos que se conocerán en un par de semanas: "Si estuviéramos en el mismo nivel sería un logro pero tenemos la expectativa y esperanza de que pueda ser menor".

Embed

Por su parte, Milei se excusó de dar precisiones sobre el próximo índice al advertir que no debe dar "información que podría ser entendida como información útil de mercado". Y sostuvo: "Como es sensible para el mercado tampoco la pido. Yo no estoy pidiendo los indicadores de alta frecuencia porque puede dar lugar a malas interpretaciones y se llama profilaxis".

De todas maneras Milei sí fue enfático para insistir, como lo hizo en su discurso en ExpoEFI, que la inflación "será historia" a mediados de 2025.

"La verdadera batalla que tenemos es sacar a la Argentina adelante, estamos siendo muy exitosos, hemos logrado estabilizar la economía y acorde a las regularidades empiríricas argentinas para la mitad del año que viene la inflación va a ser historia", sostuvo.

Mientras que señaló que en "Argentina viene de una decadencia de cien años y hablar de crecimiento no fue parte de la discusión". "Siempre estuvimos corriendo atrás del dólar, de la inflación, y entonces es como que hay que traer discusiones poco convencionales para lo que ha sido la lógica del país en los últimos cien años", destacó.

Fue en ese momento que Milei le pidió a los argentinos no ponerse "ansiosis" por la llegada de resultados. "No hay que ponerse ansioso, entiendo que la gente necesita los resultados pero hay que saber que con los resultados artificiales el costo termina siendo enorme porque uno cree que avanza dos pasos pero termina diez atrás", sostuvo.

Las acciones argentinas cotizan en baja en Nueva York y el riesgo país no cede

Sin operaciones en la Argentina por el feriado del Día del Trabajador, los ADR retroceden en Wall Street, donde la Bolsa de Nueva York opera en forma normal. Tras un abril marcado por la volatilidad, los principales índices de Wall Street arrancaron mayo con alzas, pero los activos argentinos no se sumaron.

A pesar del feriado mundial por el Día de los Trabajadores, la bolsa neoyorkina opera con normalidad y se mueve al alza, impulsada por los papeles de las tecnológicas (el Nasdaq avanza 1,9%). Este buen clima no contagia a los títulos argentinos que operan en esa plaza consoliden una recuperación: los ADRs caen más de 3%.

Por su parte, la deuda en dólares argentina expone un mejor comportamiento y los títulos en moneda extranjera suben hasta 0,2% en una jornada con volumen acotado. En ese escenario, el riesgo país sube a 726 puntos.