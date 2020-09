El dólar blue cerró a $141 con un mercado formal virtualmente paralizado

En ese contexto, el dólar paralelo o blue subió 1 peso para ubicarse en $141, con una brecha del 86,53 respecto de la cotización en el segmento mayorista, 77,36% en comparación con el dólar minorista libre de impuestos y 7,49% con el 65% de recargo.

Por su parte, el dólar bolsa quedó en torno de los $132,20 y el que surge de las operaciones de contado con liquidación en $140,50, casi a la par del blue.

Subió el riesgo país

Pero el principal impacto provino por el frente bursátil con caída de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, además de una significativa suba del 7,2% en el riesgo país, que con 1.348 puntos básicos acumula un alza del 22,1% desde el 10 de septiembre, cuando comenzaron a computarse los títulos públicos que surgieron del canje de la deuda.

Si bien el precio de venta del dólar del Banco Nación aumentó 25 centavos para cerrar en $79,50 ($131,1750 con los recargos del 30% del impuesto PAIS y el 35% de retención a cuenta de Ganancias), el nivel de operaciones en el mercado formal fue mínimo y en la mayor parte de las entidades directamente nulo.

Qué dijo la ANSeS

Las entidades financieras adujeron que no pueden habilitar la venta del dólares por los habituales canales electrónicos por no contar con la información necesaria de sus clientes, ya que además del cómputo de las operaciones con tarjeta en el tope mensual de US$200 por persona también se requiere saber si son o no beneficiarios de alguno de los planes sociales ofrecidos por el Gobierno nacional.

Ante el reclamo para contar con la información y así poder cruzarla con el resto de los datos, la ANSeS indicó tanto los bancos como cualquier particular puede consultar si alguien es beneficiario ingresando a http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/.

“Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSeS a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio”, indicó, además de asegurar que “el trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y 45 segundos de iniciado”.

Si se tiene en cuenta que en julio hubo 3,9 millones de personas que compraron dólares, a razón de unas 10 personas por segundo en el horario habilitado, el nuevo trámite requerido repercutirá en una merma en la cantidad de operaciones.

Las restricciones a la demanda fueron aprovechadas por el Banco Central, que tuvo un saldo favorable de unos US$ 16 millones en su intervención en segmento mayorista, según fuentes del mercado.

De esta manera, la autoridad monetaria pudo recuperar parte de las reservas internacionales perdidas en las últimas semanas, ya que el viernes habían caído a US$ 42.433 millones, el nivel más bajo de los últimos 32 meses.